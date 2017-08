Winston en Irene moeten gaan scoren voor SBS

SBS 6 kan wel een nieuw kijkcijferkanon gebruiken. Het lukt de zender tot nu toe maar niet om uit de schaduw van RTL te stappen. Ook niet met grote namen Winston Gerschtanowitz en Irene Moors. Moors’ latenightshow Naar bed met Irene lukte het nog niet om meer dan 500.000 kijkers te boeien en ook Gerschtanowitz’ Wat vindt Nederland was niet het doorslaande succes waar de zender op hoopte.

Toch kijken de presentatoren vol vertrouwen uit naar het nieuwe televisieseizoen. ,,Voor mijn gevoel is SBS 6 een zender die groeiende is. De sfeer is positief”, aldus Moors, die inmiddels anderhalf jaar in dienst is. ,,Het was heel lang: dit scoort niet en dat flopt. Maar op dit moment voel je dat de sfeer is: hier is dé ommekeer.”

Spelletjesavond

Vanavond lanceert SBS 6 twee programma’s waarmee de zender hoopt dé nieuwe spelletjesavond op de Nederlandse televisie in handen te hebben. Om 20.30 uur start Gerschtanowitz met het met BN’ers gevulde Mensenkennis, een spelshow waarin bekende Nederlanders moeten raden hoe gewone mensen reageren op ongewone situaties. Geef je een vuurtje aan een 13-jarige? En laat je een wildvreemde bij jou thuis douchen? Om 21.30 uur neemt Irene Moors het over met De Perfecte Vraag, de quiz waarbij deelnemers geen vragen moeten beantwoorden, maar verzinnen. Wie het lukt om de vraag te stellen die precies de helft van de mensen goed kan beantwoorden, maakt kans op 100.000 euro.



De directie van SBS zal in spanning afwachten of de splinternieuwe dinsdagavond het gewenste grote publiek weet te boeien, maar Gerschtanowitz en Moors weigeren zich zorgen te maken over de kijkcijfers. ,,Ik ben niet naar SBS 6 gegaan om me te veel bezig te houden met hoe dingen scoren”, stelt Gerschtanowitz. ,,Dat televisielandschap is zó aan het veranderen op dit moment. Kijkcijfers dalen daadwerkelijk met de dag. Ik weet van Mensenkennis gewoon dat we er niet meer dan dit uit hadden kunnen halen, en dat is genoeg voor me.” Ook Moors spreekt van een ‘gekke tv-tijd’. ,,Ik hoop wel dat de kijkers nieuwsgierig worden naar de nieuwe quizavond bij SBS. Die moet gewoon in mensen hun systeem komen, dat is de missie.”

Volledig scherm © ANP Quote Voor mijn gevoel is SBS 6 een zender die groeiende is. De sfeer is positief Irene Moors

Overstap

Voor Winston Gerschtanowitz was zijn wens om grote studioprogramma’s te presenteren een van de voornaamste redenen voor zijn opvallende overstap. Hij is dan ook dolgelukkig met de programma’s die hij voor SBS 6 mag maken. ,,Om in één jaar Wat vindt Nederland, Mensenkennis en het aankomende Circus Gerschtanowitz te mogen doen, is een droom die uitkomt. Er word je bij zo’n overstap van alles beloofd, maar of die gewenste programma’s er ook zijn, blijft altijd een gok. Ik heb enorm veel geluk.” Daarnaast ging even het gerucht dat hij ook de quiz 5 Golden Rings van collega Rik van de Westelaken over gaat nemen, maar dat ontkent Gerschtanowitz stellig.



Ook Moors is enthousiast over de vele kansen die haar nieuwe werkgever haar biedt. Behalve een tweede seizoen van haar talkshow Naar bed met Irene ligt er nog veel meer voor haar op de plank. Toch zegt ze niet overal ja tegen. De presentatrice die eerder Eigen Huis en Tuin maakte voor RTL is naar eigen zeggen bijvoorbeeld wel klaar met de bouwprogramma’s. ,,Het moet je interesse ook een beetje hebben en het kan me eigenlijk niet bommen of die muren groen, blauw of geel worden. Echt niet.” In het quizprogramma De Perfecte Vraag ziet ze wel een uitdaging. ,,Een quiz presenteren is een andere tak van sport. Gelukkig is Carlo Boszhard de beste quizmaster van Nederland. En die ken ik best wel goed”, zegt ze met een brede lach, refererend aan hun gezamenlijke tijd bij RTL waar ze onder meer Telekids en Carlo&Irene: Life4You presenteerden. ,,Hij heeft me goede tips gegeven.”

Volledig scherm © ANP Quote Er word je bij zo’n overstap van alles beloofd, maar of die gewenste programma’s er ook zijn, blijft altijd een gok Winston