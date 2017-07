Willem-Alexander: Ook in ons huwelijk regent het soms

Kkkkkrrrrrrrssssssjjjeeeeeennnnnnggggg! Daar schuren twee sloepen op de Kaag bij Warmond met de neuzen tegen elkaar. De schippers maakt het niets uit. Ze wijzen overspannen naar de kant waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane poseren voor de pers en het koningspaar uiteenlopende vragen van journalisten beantwoordt. Ze laten het roer los om naar hun telefoon te grijpen voor foto’s en filmpjes en dan, kkkkkrrrrrrrssssssjjjeeeeeennnnnnggggg, ligt een botsing op de loer.

Dit is puur wisselgeld, met de hele koninklijke familie op de kop van de munt: in ruil voor de fotosessie beloven de deelnemende media dat ze het gezin met rust laten tijdens de komende zomervakantie.

Solide huwelijk

De onderwerpen waar Willem-Alexander en Máxima naar gevraagd wordt variëren enorm. In 18 minuten tijd geven ze antwoord als betrokken ouders (over de schoolprestaties van hun dochters, maar ook over de overleden nagellakheld Tijn), als hoofd van de nieuwe regering die nu geformeerd wordt (Willem-Alexander: ,,Ik word telefonisch en per mail op de hoogte gehouden"), nieuwbakken vijftiger en echtelieden die inmiddels ruim 15 jaar getrouwd zijn.

Om met dat laatste te beginnen, wat is eigenlijk het geheim van een solide koninklijk huwelijk? Willem-Alexander: ,,Dat is niet anders dan in een ander, niet-koninklijk huwelijk. Een goed huwelijk is gebaseerd op humor, gezelligheid, tijd voor elkaar maken en er voor elkaar zijn. Af en toe ook accepteren dat iemand wat over je te zeggen heeft en het dan proberen opnieuw te doen en weer door te gaan. Het is niet altijd mooi weer, het regent ook wel eens."

Quote Hij zit nog altijd vol energie en vol humor Koningin Máxima

,,We delen dezelfde passies, zeker ook de passie voor ons werk," vult Máxima aan. ,,Dat doen we met verve en als een team. Dat is heel fijn.’’

Sinds haar man eind april 50 werd, merkt Máxima niets anders aan Willem-Alexander: ,,Hij zit nog altijd vol energie en vol humor."

G ymnasium

Prinses Alexia nam afgelopen week met de traditionele musical afscheid van de Bloemcampschool in Wassenaar. Ze gaat haar grote zus Amalia achterna, die volgend schooljaar naar de derde gaat op het Haagse gymnasium Sorghvliet. Máxima: ,,Alexia hoort de laatste twee jaar alleen maar verhalen over Sorghvliet; over docent die en docent dat. Natuurlijk is ze beter voorbereid dan toen Amalia begon."

Helemaal vrij is de koning niet. Hij zal telefonisch en per e-mail op de hoogte gehouden worden over het verloop van de formatiebesprekingen in Den Haag en op 17 juli samen met Máxima aanwezig zijn bij de onthulling van het MH17-monument bij Vijfhuizen.

Voor de rest proberen ze vooral ‘tijd voor elkaar’ te hebben, zonder fotografen en cameraploegen achter zich aan.