Wes en Yo niet naar Hollywood en Leontine groot fan van Jada

Foto's In beeld: North Sea Jazz dag 3

20:06 Verspreid over veertien podia treden dit weekend ruim 150 artiesten op tijdens het North Sea Jazz Festival. Veel schatplichtigen treden op in Ahoy Rotterdam. Een kleine greep uit het programma van vandaag: Erykah Badu, Jamiroquai, Mavis Staples, Kamasi Washington, Van Morrison en Maceo Parker. In de Maas-zaal staat de band van Prince: The New Power Generation.