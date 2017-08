Wel een vrouw, maar wordt het Eva Jinek?

nieuwe talkshow in vroege avondNu De wereld Draait Door volgend jaar wordt ingekort, staat de NPO voor één van de meest prestigieuze projecten in jaren: een programma neerzetten in de vroege avond. Wat deels vaststaat: de presentatie. ,,Geen tweede Matthijs van Nieuwkerk, maar een talentvolle vrouw.” Als het aan NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman ligt, gaat Eva Jinek het presenteren.

Eva Jinek deed vandaag de seizoenspresentatie van de NPO en de ‘leading lady’ van de publieke omroep stond nog amper op het podium of ze bracht het al gekscherend te berde. ,,Vandaag gaan we horen of het klopt dat ik het nieuwe programma in de vooravond ga presenteren.”

De 500 belangstellenden in Studio 21 op het Mediapark in Hilversum gniffelden, waarna Jinek hen bedankte voor de reactie. Maar als het aan Shula Rijxman ligt, is dat helemaal geen grap. ,,Eva is onze parel, wat mij betreft een grote optie voor het programma in de vooravond”, zei de bestuursvoorzitter van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). ,,Eén van de meest talentvolle vrouwen die we hebben. Zij beheerst dat kunstje.”

Sinds bekend werd dat Matthijs van Nieuwkerk met De Wereld Draait Door volgend jaar een stapje terugdoet – het populaire programma wordt ingekort naar zes maanden -, is het speculeren geblazen over de invulling van het tijdslot én de presentatie. De NPO verklapte vandaag dat ‘de voorkeur niet uitgaat naar een tweede Matthijs, maar naar een talentvolle vrouw’. Rijxman: ,,En dan hoor ik vaak: ‘ze’ zijn niet te vinden. Nou, dan moet je harder zoeken. Verder kijken dan je neus lang is. Maar kijk eens naar Mariëlle (Tweebeeke) en Janine Abbring.”

Kritieken

Laatstgenoemde, die ook eindredacteur is van Zondag met Lubach, presenteerde deze zomer Zomergasten en kreeg goede kritieken. Zij is ook een kandidaat voor de vroege avond, stelt Sophie Hilbrand. ,,Gevat, met humor, af en toe lekker fel.” Zelf ziet Hilbrand een programma in de vroege avond (nog) niet ziet zitten. ,,Een tijdje geleden werd me wel gevraagd naar mijn ambities, of ik eventueel iets dagelijks wilde doen. Maar een half jaar lang met twee kleintjes van vijf en zeven, nee, daar is mijn leven nu niet naar. Bovendien ben ik vooralsnog liever met een bepaald onderwerp bezig dan met de dagelijkse dingen.”

De NPO kan aan de bak de komende maanden. Met het ontwikkelen van het programma én de zoektocht naar een presentatrice. Vanaf nu kunnen alle omroepen zich melden met een voorstel. ,,Daarna beginnen met pilots. We gaan er met een open blik in”, zegt Frans Klein, directeur televisie van de NPO. ,,Het kan alle kanten op. Het kan op DWDD lijken, maar ook totaal iets anders worden. Barend en Witteman hebben daar wel eens gezeten met één gesprek van een half uur. Ook dat kan, maar het programma moet vooral spannend en vernieuwend zijn.”