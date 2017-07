Wegsmelten bij baby Otis en Liza Smit hele dag in de gloria

Hallo Otis!

Wie niet wegsmelt bij deze babyfoto, heeft een stenen hart. De op 29 juni geboren baby Otis kijkt met open mondje de camera in. Otis is de zoon van actrice Carolien Spoor en regisseur Jon Karthaus. De likes en commentaren met hoog schattig-gehalte stromen binnen. ,,Ik smelt!'', aldus collega Patrick Martens.

No comment... 💙 #babyotis #twoweeks #cantstopwatching #loveofmylife Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 7:10 PDT

Jennifer probeert een duik

Actrice Jennifer Hoffman (36) wilde eigenlijk een mooie duik maken in het zwembad in het Spaanse Alicante. Maar de blondine besloot bij nader inzien toch maar met dichtgeknepen neus een soort bommetje te maken.

Spectaculaire duik in 3....2....1...: #alicante #divingprofessional #diveart #divelife #divelikeyoumeenit 😎 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 1:29 PDT

Man reist Nicolette achterna

Plastisch chirurg Joost Staudt, de echtgenoot van presentatrice Nicolette Kluijver, is met hun drie kinderen afgereisd naar een ver oord, omdat zijn vrouw daar moet zijn voor werk. ,,Als je een vrouw hebt met ambitie, moet je er achteraan.'' Erg vindt de mooimaker dat niet. ,,I love it.''

Dit krijg je als je een vrouw hebt met ambitie... dan moet je er achteraan (met 3 kids) #42uurreizen #anderekantvandewereld #iloveit @nicolettekluijver_ Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 4:52 PDT

Boksen tegen de Tsjechische presentator van #expeditierobinson #ikbennietbang #misschientochweleenbeetje 💪🏽👊 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 1:22 PDT

'Gas erop Fransie'

Frans Bauer is vanmorgen in een studio in het Brabantse dorp Zegge begonnen met het inzingen van zijn nieuwe album. Volgens de levensliedzanger wordt de plaat 'bizar mooi'. Zijn fans kunnen niet wachten. ,,Gas erop Fransie! Ben zeer benieuwd'', reageert iemand.

Vandaag begonnen met inzingen van mijn nieuwe Album in de Wesco Studio te Zegge samen met mijn maatje Laurens van Wessel!! Het wordt echt weer bizar mooi .... !!! Zou alles nu al willen laten horen maar geloof me .... dat ik jullie ga verrassen!!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 3:58 PDT

Angela op vakantie

Angela Groothuizen is even klaar met haar werkzaamheden in Nederland. Ze stapte vanmorgen in het vliegtuig naar een vooralsnog onbekende bestemming. ,,Dag allemaal, vakantie.''

Dag allemaal! #vakantie Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 4:06 PDT

Jennifer voelt zich rijk

Zangeres Jennifer Ewbank voelt zich 'de rijkste vrouw van de wereld' omdat haar in mei 2014 geboren dochtertje Emily zo lief bij haar ligt.

Voel me de rijkste vrouw van de wereld als m'n meisje zo bij me ligt! #allweneedislove #mylittlegirl #love #EmilyLavie Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jul 2017 om 12:30 PDT

Dave probeert oma te laten schrikken

Dave Mantel heeft een ietwat bloederig filmpje naar zijn inmiddels 94-jarige oma gestuurd. Jammer voor de acteur: de oude dame schrok niet echt, omdat ze dacht dat haar kleinzoon lippenstift op zijn voorhoofd had. In werkelijkheid gaat het om theater- of filmbloed.

Hoera voor Liza Smit

Liza, de echtgenote van Jan Smit (31), is vandaag 36 jaar geworden en volgens de Voledammer is zijn steun en toeverlaat de hele dag volledig in de gloria.

‪Feest in huize Smit! Vandaag is mijn steun en toeverlaat jarig! 😘 Liza is lekker de hele dag in de gloria... Hieperdepiep! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉‬ Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jul 2017 om 23:40 PDT

Miss Montreal ontspant

Miss Montreal (Sanne Hans) zet de bloemetjes buiten in het Sorobon Beach Resort op Bonaire. Bij een chillfoto schrijft ze goed te worden verzorgd. ,,Topservice'', vindt ze.

Wat worden we toch goed verzorgd hier! Top service ☺️👌🇧🇶 Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Jul 2017 om 13:09 PDT

Maik krijgt Maik-taart

Stylist Maik de Boer kreeg van een fan een geinige foto waarop een taart met zijn beeltenis te zien is. Maik ziet er de humor wel van in. ,,Smullen maar.''

Deze stuurde @lunacroc op met de tekst: SMULLEN hahahaha. Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Jul 2017 om 3:04 PDT

Raffaëla hokt