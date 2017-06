Weer ontslagen bij tijdschrift VI

Het is de tweede bezuinigingsoperatie in korte tijd bij het gerenommeerde weekblad. Vorig jaar oktober kostte een reorganisatie vijftien (van de 72) werknemers hun baan. VI, onderdeel van WPG Uitgevers, verkeert sinds enkele jaren in zwaar weer. Het blad leed vorig jaar een verlies van 1,5 miljoen euro, de oplage kelderde en voor het eerst in de geschiedenis vielen er ontslagen bij de redactie.



Ook hoofdredacteur Christiaan Ruesink ligt inmiddels onder vuur bij zijn eigen redactie die geen vertrouwen meer heeft in zijn aanpak en koers. ,,Er is discussie tussen hoofdredactie en redactie over de te bepalen koers”, bevestigt Swart.



,,VI werkt hard aan een plan voor de langere termijn. Daar hoort discussie bij. Die wordt gelukkig gevoerd. Met name de redactie en de verslaggevers spelen daarbij een essentiële rol, want die creëren de content. We kijken heel goed naar welke kant VI op wil. Daar hoort ook strijd bij. Of je het met elkaar eens bent over de inhoudelijke koers, over de formule, dat speelt al een tijdje. Dat heeft alles te maken met het verbetertraject waarmee we vorig jaar zijn begonnen. Er wordt veel geïnvesteerd. Dat betekent ook dat je constant bezig bent met hoe VI eruit gaat zien.”