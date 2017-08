Weer breuk voor Amber Heard: het is uit met techmiljardair Elon Musk

,,In de schijnwerpers staan betekent dat je alles over jezelf zo vaak moet uitleggen aan zoveel mensen. In dit geval zou ik liever stiller blijven", schrijft Amber, die haar volgers bedankt voor hun steun en respect en om privacy vraagt "in deze moeilijke, erg menselijke tijd."

Ook Teslabaas Elon liet van zich horen. Op een eerdere Instagrampost van Amber, waarop ze poseert als Ariel uit De Kleine Zeemeermin. In eerste instantie schreef hij in de comments alleen ,,Schattig", maar later liet hij een langere reactie achter. ,,Overigens, om de berichten in de media van dit weekend op te helderen: Amber en ik zijn uit elkaar, maar we blijven vrienden, zullen hecht blijven en houden van elkaar."

De techmiljardair denkt dat een eventuele verzoening niet ondenkbaar is. ,,Langeafstandsrelaties zijn altijd moeilijk als beide partners een intense baan hebben. Maar wie weet wat de toekomst voor ons in petto heeft."

Musk trouwde in het verleden drie keer. De laatste twee keer waren met dezelfde vrouw: actrice Talulah Riley. Heard scheidde in 2016 van Depp, die ze had beschuldigd van mishandeling.