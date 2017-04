'We doen Oplichters in het Buitenland totaal onvoorbereid'

Heb je helemaal geen bescherming?

,,Niemand weet dat wij journalisten zijn. We hebben geen bodyguards of back-up. Ik heb duizend euro bij me in mijn sok voor als het echt misgaat en ik een pistool op mijn hoofd krijg. Dan kan ik die duizend euro de andere kant op gooien en hoop ik dat ze die kant op rennen.”



Hoe ziet dit seizoen eruit?

,,Heel divers. We gaan onder meer naar Tanzania, Sri Lanka en Napels. Vanavond zijn we in Gran Canaria en dat is meteen de grootste oplichtingspraktijk die ik ooit heb gezien. Een groep Indiërs beheert daar kleine winkels elektronicashops en lokken met name bejaarden. Die verkopen ze tablets voor veel te veel geld. Als mensen pinnen, zeggen ze dat het schermpje stuk is, maar maken er dan snel een groter bedrag van. Ze vragen wanneer de mensen weer terug naar huis gaan en halen dan het bedrag eraf.”



Napels was heel erg maffia.

,,We liepen het station uit aan de Piazza Garibaldi. Binnen no time had ik in plaats van een tablet een badkamertegel gekocht, een slof sigaretten bleek een pak piepschuim met spijkers en mijn collega’s waren hun iPhone kwijt. Dat alles in een kwartier. Niet normaal.”



Blijft het leuk om te maken?

,,Zo leuk, ik mag gewoon all inclusive op avontuur. Ik ga met een vliegtuig naar een mooi ver land en dan zit ik in een lekker hotel. En dan mag ik een hele week lang oplichters confronteren. Daarna maak ik er een filmpje van met mijzelf in de hoofdrol. En daar krijg ik geld voor. Doe even normaal joh. Ik wil echt niks anders!”