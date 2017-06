Volgende rechtszaak Cosby begint in juli 2018

Een rechter in Californië heeft een datum bepaald voor de rechtszaak die Judy Huth heeft aangespannen tegen Bill Cosby. De vrouw beschuldigt de komiek ervan haar in 1974 te hebben gedwongen tot seks. Ze was toen vijftien jaar.

De zaak kreeg een startdatum zodat aanklagers in Pennsylvania een nieuwe poging kunnen inplannen in het proces tegen Cosby in die staat. Die liep bij een eerdere poging deze maand uit om een nietigverklaring. Alhoewel het nog niet zeker is of de civiele zaak in Californië daadwerkelijk doorgaat, plande de rechter de startdatum van het proces op 30 juli 2018.

Het vermeende misbruik van Judy Huth is volgens de wet in Californië verjaard. Ze kon de gevallen The Cosby Show-ster toch aanklagen omdat ze minderjarig was in 1974. Huth kwam in 2014 naar buiten met haar verhaal. Ze claimt dat ze de televisiester ontmoette op een filmset, waarna hij haar en een vriendinnetje uitnodigde om te komen tennissen in de Playboy Mansion, het landgoed van Hugh Hefner. Daar zou hij haar hebben aangerand.