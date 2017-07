Voetbalsters, jullie hoeven niet in alles op mannen te lijken

We zaten er klaar voor zondag. Met chips, olijven en kipnuggets - alleen de roodwitblauwe vlaggetjes op de wangen ontbraken. Dat lag overigens niet aan mijn kinderen, maar aan hun moeder die de vieze, onafwasbare schmink op een onbewaakt ogenblik heeft verdonkeremaand.



Ik wil er maar mee zeggen, dames: in huize De Jong is de beleving van het EK voetbal voor vrouwen precies hetzelfde als die van een doorsnee wedstrijd van de Oranjemannen. Of van Feyenoord of van een willekeurig Champions Leagueduel met Messi of Ronaldo. Komt allemaal door mijn 10-jarige dochter, fanatieke voetballer in MO11-1 (voorheen de E’tjes) , die overloopt van girl-power en elke week bewijst dat ze écht niet onder doet voor haar jongere broer. En zoals zij zijn er zoveel. Steeds meer zelfs.



Terecht dus dat de NOS zo uitpakt met dit Europees Kampioenschap. En het is al helemaal leuk dat er dan ook nog eens 2,1 miljoen mensen zitten te juichen voor de televisie. Natuurlijk zal meespelen dat de echte voetballiefhebbers al weer veel te lang droog staan. Maar toch. Het valt voor de Johan Derksens in deze wereld niet langer te ontkennen dat er iets aan het kantelen is in de maatschappij. Om die reden vind ik het dan wel jammer dat de nabeschouwing met Carolien Borgers enkel op een digitale zender te zien was. Gelijke monniken, gelijke kappen: laten we dat dan voortaan ook doen met Studio Voetbal.