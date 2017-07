Voetbalfans Ziggo blijven meer betalen voor Fox Sports

Daardoor kan Ziggo de huidige tarieven blijven hanteren. Slecht nieuws voor voetballiefhebbers, stelt Fox Sports. Goed nieuws voor Ziggo-klanten, meent de provider.



Allebei hebben ze deels gelijk; het Ziggo-tarief voor het meest uitgebreide Fox-pakket is met 25 euro per maand ongeveer 10 euro hoger dan bij concurrerende kabelaars. Maar in het nieuwe model dat de abonneezender heeft ingevoerd, betalen de providers voor de eredivisiebeelden op basis van hun totale abonneebestand. Voorheen werd de prijs bepaald door het aantal mensen dat Fox Sports aanschafte. Ziggo is verreweg de grootste partij (4 miljoen abonnees) en zou daarom ook veel geld moeten betalen aan Fox. ,,Hadden we dat moeten doen, dan waren al onze klanten meer gaan betalen'', zegt een woordvoerder. ,,Ook zij die niets hebben met voetbal. Dat hoeft nu niet en daar zijn we tevreden over.''



De oorsprong voor de rechtsgang ligt in het samengaan van Ziggo met UPC, in 2014. Beide providers hadden hun eigen contract met Fox, dat van UPC liep nu af. Het Ziggo-contract loopt tot 2020, het gerechtshof heeft vandaag in kort geding bepaald dat dat nu ook van toepassing is op de voormalige UPC-klanten.



Het is een voorlopige uitspraak van het gerechtshof, maar doorgaans wordt deze na een procedure van maanden bevestigd.