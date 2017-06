Victor Reinier: Medewerkers Flikken Maastricht afgeknepen

Victor Reinier twittert wel vaker selfies vanaf de set. Maar eentje met collega Angela Schijf op de laatste draaidag van het 12de seizoen van Flikken Maastricht, zorgde gisteren voor enige paniek onder de fans. ‘Misschien wel de allerlaatste’, schreef de acteur namelijk onder het kiekje. Het is niet de eerste keer dat Reinier hintte op het einde van de blijvend populaire AVROTROS-politieserie.



,,Zolang we niet op de set staan, is een nieuw seizoen van Flikken nooit een zekerheid’’, reageert Reinier (Floris Wolfs in de serie) aanvankelijk voorzichtig. Maar even later klinkt toch meer onrust in zijn stem. ,,Het is dit jaar voorgekomen dat gemaakte overuren van crewleden niet werden uitbetaald. Dat moet niet nog een jaar zo gaan.’’