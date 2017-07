Vernieuwde terugkijkdienst NPO heet NPO Start

Ronnie Flex blij met vrouwelijke rapsters

8:33 Ronnie Flex vindt de opkomst van vrouwen in de Nederlandse hiphop een goede ontwikkeling. ,,Je hebt de eerste bekende rapsters in Nederland, Latifah en Aisha. En laatst liet iemand me een meisje zien op Instagram, 16 in een trainingspak rappend voor de camera. Vind ik lauw om te zien. Als je die shit voelt, moet je het doen'', zegt Ronnie vandaag in Metro.