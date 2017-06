Van der Zandt: Jammer dat Dione en ik uit elkaar gaan

InterviewEen Tour de France zónder Mart Smeets, het was vorig jaar even spannend wanneer en óf de NOS zich van de gepensioneerde sportnestor kon losweken. Maar missie geslaagd, menen opvolgers Dione de Graaff en Herman van der Zandt, die het volgende maand weer net even anders doen dan vorig jaar.

,,Eerlijk, ik heb er veel over gepraat en nagedacht. Want oh jee, we springen wel even in een gat’’, vertelt Dione de Graaff na de presentatie van de Tour-plannen van de NOS. ,,Maar na dag 1 speelde Mart Smeets geen seconde meer door mijn hoofd. Ik werd er ook door niemand aan herinnerd. Al komt dat misschien ook doordat ik de reacties op sociale media links laat liggen.’’

Volledig scherm © ANP Dat gat waar De Graaff over spreekt, moest vorig jaar worden opgevuld na het vertrek van de man die decennia lang de Tour belichaamde. De Avondetappe, ooit zíjn Avondetappe, begint vanaf 1 juli vroeger dan ooit: even voor 21.30 uur (en in het weekend rond 22.15 uur). Het reizende circus gaat onder meer langs bij de psychiatrische inrichting waar Vincent van Gogh het laatste jaar van zijn leven doorbracht, het oude huis van Charles de Gaulle en het terrein van een oud pretpark.

Actueler

De Graaff presenteert het programma - min of meer - alleen. Collega Herman van der Zandt doet dagelijks verslag vanaf de finish waar hij ‘de hijgende herten’ zoals hij de renners noemt, opvangt. Een praktische keuze: Van der Zandt redt het niet om na zijn ‘finishprogramma’ (rond 17.30 uur) op tijd naast De Graaff aan te schuiven.



,,We houden wel een open verbinding en ik wil minstens zes keer bij je inbreken’’, grapt Van der Zandt, die begint aan zijn tweede Tour als NOS’er. ,,Een beetje jammer dat we letterlijk uit elkaar gaan, vind ik het wel. Maar misschien zijn we in deze opzet wel actueler dan ooit.’’

Van der Zandt wacht best een pittige klus: vlot, improviserend en zonder draaiboek aanhaken op de laatste Tour-ontwikkelingen. ,,Ik gedij daar prima bij joh’’, klinkt het nuchter. ,,De duopresentatie vorig jaar vond ik eigenlijk spannender, want zoiets heeft tijd nodig om te groeien. Bovendien, vorig jaar moesten we ons ook vaak haasten. Degene bij de finish moest heel snel naar de uitzendlocatie van De Avondetappe, daar helemaal bijgepraat worden en zich voorbereiden. Misschien is de nieuwe opzet wel logischer. ’’

Ook volgens Van der Zandt heeft de NOS zich in hoog tempo losgeweekt van Mart Smeets. ,,Daar zijn we wel in geslaagd, ja. Er zullen vast mensen zijn die hem missen, maar ik hoor eigenlijk alleen juist positieve geluiden. Godzijdank is er geen ‘Breng Mart terug’-campagne gestart.’’