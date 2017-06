Uitspraak Masmeijer pas in september

De voormalige quizmaster wordt verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne in de Antwerpse haven. Het Openbaar Ministerie in België heeft een celstraf van 7 jaar geëist. Masmeijer ontkent nog altijd iets van doen te hebben met de zaak.



De oud-presentator en horecaman had gehoopt op een eerdere uitspraak, maar vreesde het uitstel al wel. ,,Normaal zou het in juni geweest zijn, maar als dat niet gebeurt, gaan ze dicht in juli en augustus en wordt het gewoon september”, zei Masmeijer, die baalt. ,,Ik probeer nu maar iets van de zomer te maken, maar je wilt ook door, hè. Ik ben met een aantal dingen bezig, zolang er geen uitspraak is ligt alles stil.”