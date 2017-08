Tygo Gernandt moet in de zomer even doorknallen

wat doe jij vandaag?Bij afwezigheid van Angela en Vincent bellen we elke dag een BN’er met de vraag wat zijn of haar plan voor de dag is.

Acteur Tygo Gernandt heeft een dag vol werkafspraken

Hoe laat ging vanochtend de wekker?

,,Om half zeven. Toen ging ik sporten. Ik heb een soort van vrije dag, want ik hoef niet te filmen. Maar ik heb wel twee vergaderingen en een werklunch. En vanavond ga ik lekker uit eten.''



Met wie?

,,Een goede vriend die ik al veel te lang niet gezien heb.''



Wordt dat een wilde avond?

,,Nou we gaan eerst eten en heel veel ouwehoeren, en dan zien we wel waar de avond eindigt. Dat kan best in een club zijn, ja.''



Heb je deze zomer geen vakantie?

,,Nee, juist nu het lang licht is kunnen we lange draaidagen maken. In de zomer moet ik dus even doorknallen. Een echte vakantie zit er in het najaar pas weer in.''



Wat voor vakantie wordt dat?

,,Ik ga naar Thailand, daar was ik in februari voor het laatst. Ik ga altijd naar dezelfde plek waar ik veel mensen ken. Dat is beetje alsof je naar de camping gaat, maar dan in een ver land en een stuk luxer.''