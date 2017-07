Topmodel Miranda Kerr trouwt in spectaculaire Grace Kelly-japon

De wereldberoemde beauty gaf haar jawoord in een japon die is geïnspireerd op de spectaculaire bruidsjurk die filmster Grace Kelly (1929-1982) in 1956 droeg tijdens haar huwelijk met prins Rainier van Monaco. De jurk van Kerr is gemaakt door ontwerpster Maria Grazia Chiuri en modehuis Dior.



De ceremonie, zo is nu pas bekendgemaakt, werd bijgewoond door 45 gasten die een geheimhoudingsverklaring moesten ondertekenen. Afgesproken was dat niemand iets over de plechtigheid naar buiten mocht brengen. Een fotograaf van de Amerikaanse editie van modeglossy Vogue was aanwezig om kiekjes te maken van het bruidspaar. ,,Het was een magische dag'', liet Kerr vandaag op sociale media doorschemeren. En de jurk typeerde ze als 'mijn meisjesdroom'. Kerr en Spiegel verloofden zich in juli 2016.



Miranda Kerr was van 2010 tot 2013 getrouwd met de Britse acteur Orlando Bloom (40) met wie ze zoontje Flynn (6) kreeg. Het jongetje fungeerde tijdens het tweede huwelijk van zijn moeder als ringendrager. Volgens Amerikaanse media ging het om een intieme bruiloft. De dag zou zijn begonnen met een uitgebreide yogasessie voor alle gasten en vervolgens een diner dat Kerr zelf zou hebben bereid. Zo stond er langzaam geroosterde kip met kruiden op het feestmenu. De party zou tot in de kleine uurtje zijn doorgegaan met onder meer een behoorlijk luidruchtige karaoke: een hobby van het koppel.