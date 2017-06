Tom Hardy rouwt om dood trouwe viervoeter Woody

,,Ik schrijf meestal niets in het openbaar, maar dit moet me echt van het hart'', aldus de Dunkirk-acteur. ,,Woody is veel te jong bij ons weggegaan.'' De geliefde hond stierf aan een spierziekte.



Hardy ontmoette de pup Woodstock in 2012 toen het beestje pas 11 weken oud was en hongerig en moe langs een snelweg bij Atlanta wachtte op betere tijden. De acteur was in Atlanta voor het filmen van Lawless. De acteur moest door het verkeer heen achter het hondje aan en toen hij hem eindelijk te pakken had 'viel hij op mijn schouder in slaap'. ,,Die nacht zal ik nooit vergeten. Het was wonderbaarlijk'', aldus Hardy. ,,Ik zal altijd dankbaar zijn. Door hem heb ik de geweldige momenten van een hondeneigenaar meegemaakt.''



Woodstock was geen vreemde voor de schijnwerpers. Hij liep naast Hardy over de rode loper bij de première van Legend en stond bij het tijdschrift Time op plaats 73 van meest invloedrijke dieren van 2016.