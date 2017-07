Tina viert 50ste verjaardag en preutse Noortje is er nog

In 1967 viel het blad Tina voor het eerst bij duizenden Nederlandse tienermeiden op de mat. 50 jaar later duiken nog bijna 300.000 meisjes van 8 tot 12 jaar elke week in 'dubbelhunks, toffe topjes en het poezenboek'. In de categorie 'ken jij ze nog', duiken we in het archief van Tina.

Noortje

Het onschuldige roodharige tienermeisje Noortje kwam in 1975 Tina binnen wandelen en is er nog steeds. Haar avonturen worden geschreven door Patty Klein, de tekeningen zijn van Jan Steeman, sinds vorig jaar van zijn zoon Lucas. Noortje heeft de eeuwige jeugd, is nog altijd maagd en durft een navelpiercing al helemaal niet aan. Ze is doodsbang voor spinnen, ergert zich geregeld aan broertje Sander en is dikke vriendinnen met Marlies. Vanaf 1994 kreeg Noortje eigen albums, met titels als 'Om te zoenen', 'Noortje kookt over' en 'Gaat mobiel'.

'Oh jee, wat nou?'

Wat te doen met je vakantievriendje, de suffe smaak van je moeder en ruzie met je beste vriendin. En moet je hetzelfde stukje zeep gebruiken als je ouders? Jarenlang terug kreeg je antwoord op prangende levensvragen in briefvorm, nu zijn het de dames Lieke, Nova, Gioia en Megan die tips op Snapchat en YouTube geven.

Tina-dag

De oplages van Tina dalen, maar de kassa van de jaarlijkse Tina-dag blijft rinkelen. De 25ste editie van het festivalletje, een inmiddels tweedaags evenement in Duinrell waar van alles te doen is; van optredens tot ontmoetingen met vloggers, was in september een feit. Er komen tegenwoordig 20.000 meiden af, honderd keer meer dan tijdens de allereerste Tina-dag. Ook moeders van Tina-meiden vinden het een leuk dagje uit.

Moppie van de week

Mooie mannen-liefhebbers draaiden hun Tina altijd direct om, want achterop was de 'Moppie van de week afgedrukt'. Daar prijkte een celebrity, of beter nog: een bekende Nederlander. Denk aan Winston Post en Reinout Oerlemans. In 1991 waren Arnie en Peter moppies van het jaar. ,,Hang die poster op!'', klonk het op de cover. Overigens was er nog een rubriek waarin mooie mannen werden aangehaald: Spetters.

Volledig scherm Tina anno 2017 © PR