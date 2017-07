Tijl Beckand schrijft boek over De Lama’s

De Lama’s was tussen 2004 en 2008 een ongekend populair improvisatieprogramma dat bij BNN op televisie was te zien. De acteurs trokken vervolgens ook de theaters in, waarmee veel succes geoogst werd. Met zes uitverkochte avonden in de Heineken Music Hall werd afscheid genomen. In de oude samenstelling met Tijl Beckand, Ruben van der Meer, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Patrick Lodiers keren zij na de zomer terug.



Beckand en Van der Meer zijn verder gegaan met De Grote Improvisatieshow die op 27 mei afsloten in het Rabotheater in Hengelo. De twee speelden tussen 2010 en 2017 ruim 250 shows in 60 Nederlandse en Belgische theaters, waar meer dan 200.000 bezoekers kwamen. Gastspelers waren onder anderen Jamai Loman, Guus Meeuwis, Jeroen van der Boom, Jack Spijkerman en Tygo Gernandt.