Tiësto werkt liever in Amsterdam dan in Los Angeles

Tiësto (48) dook eerder ook de studio in in Los Angeles, maar was niet kapot van die ervaring. ,,LA is cool, maar het is daar moeilijk omdat er zoveel jaknikkers zijn. Bij alles wat je doet roept iedereen dat het geweldig is. Alles is 'awesome'. Terwijl jij je dan realiseert; wacht eens even, zo goed is het niet. Het is moeilijk om daar echt te klikken met mensen. Mijn voorkeur ligt bij Zweden en Amsterdam."

In het interview legt de dj uit dat in zijn jeugd dance al heel groot was in Nederland. ,,Ik ben ermee opgegroeid. Elk kind in Nederland is met dancemuziek opgegroeid. Het was voor mij net zo groot als country en hiphop hier in Amerika zijn."