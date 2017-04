Temptationverleider Alex haalt schouders op over 'kleintje'-beledigingen

Zelfstandig ondernemer en personal trainer Maas wordt er niet warm of koud van dat gisteren voor de zoveelste keer een negatief verhaal over hem de ronde deed. ,,Ongepast, maar ik sta er boven'', zegt hij met enige aarzeling. ,,Iedereen praat maar en er komt veel onzin uit hun mond.'' Temptation Island- verleidster Saartje klikte tegen het Belgische blad TV Magazine dat Rosanna na een ruige nacht met Alex naar het ziekenhuis moest . ,,Ze bloedde na haar avontuurtje. De dag erna kon ze zelfs amper lopen. Rosanna heeft me verteld dat het er nogal heftig aan toe ging'', verzekerde Saartje. Een verzonnen verhaal, zo benadrukt Alex die in de uitzendingen regelmatig en met een knipoog opschepte over zijn centimeters. Om die reden kreeg hij van andere Temptation -kandidaten al snel de bijnaam King Kong. Alex wil in geen geval ingaan op zijn formaat. Daar iets over zeggen? Tot 'dat niveau' wil hij zich in geen geval verlagen. ,,De vrouwen met wie ik intiem ben geweest respecteer ik, maar dat respect blijkt niet altijd wederzijds. Tederheid en intimiteit zijn privé.'' Dan: ,,Over de grootte doe ik graag een wedstrijdje... Grapje!''

'Patiënte' Rosanna ontkende gisteren dat ze met verwondingen naar een hospitaal moest worden gebracht door het productieteam. ,,Onzin, ik kon best nog lopen'', vertelde ze vrolijk aan Radio 538-dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Het duo vroeg haar ook om opheldering over grievende hashtags zoals #hijisechtklein die ze over Alex op Facebook zette. ,,Daar zeg ik niks over, want er wordt al genoeg geroddeld'', aldus Rosanna in de uitzending. Over haar huidige verstandhouding met Alex hield ze zich op de vlakte, omdat het programma nog niet is afgelopen en de deelnemers een contractueel zwijgverbod hebben.

Gevoelens

Alex echter, wil best iets zeggen over Rosanna die volgens de spierbundel tijdens de opnamen van het programma 'vreselijk verliefd' op hem werd. Rosanna begon aan de serie met haar vriend, fitnessmodel Niels van der Zanden. De twee uit Den Haag zijn, zo blijkt uit hun Facebookprofielen, nog steeds samen. Alex, voorzichtig: ,,Rosanna ontwikkelde serieuze gevoelens voor mij, maar voor mij was het niet meer of minder dan een tv-programma en het spel der verleiding. Ik was dus niet op zoek naar een partner.'' En al eerder stelde hij: ,,Het leek wel of ze aan Married at first sight meedeed.''



Toen de opnamen achter de rug waren bleef Rosanna wel heel erg nadrukkelijk contact met hem zoeken, schetst Alex die verder geen kwaad woord over de blondine en anderen in de mond wil nemen. Hooguit: ,,Onderschat nooit een verlaten vrouw...'' Dat ze kleinerend over hem oordeelt op Facebook en andere sociale media, vindt Alex 'prima'. ,,Weet je? Ik krijg daardoor juist kennismakingsverzoekjes van vrouwen die willen weten wat voor vlees ze met mij in de kuip hebben. De negatieve teksten over mij wekken dus vooral positieve reacties op.''