Taylor Swift getuigt in rechtszaak over aanranding

De aanranding vond volgens de zangeres plaats in juni 2013 na een concert in Denver toen Taylor Swift 23 jaar oud was. Na afloop van de show kwam een presentator van een countryzender backstage om met haar op de foto te gaan. De 51-jarige David Mueller zou haar daarbij betast hebben. Een bodyguard confronteerde hem maar hij zei dat het niet waar was en zei dat Taylor Swift de politie maar moest bellen. Dat deed de zangeres niet omdat ze de zaak ‘stil en vertrouwelijk’ wilde houden. Ze zorgde er wel voor dat Muellers baas gebeld werd.