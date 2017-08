Tatjana Simic te zien in Vlaamse show Buurman, wat doet u nu

Tatjana kwam in april even naar Nederland voor de boekpresentatie van Dick Maas' Buurman wat doet u nu? Daar vertelde ze dat ze met Lex geregeld naar Hawaï vliegt, waar ze op Big Island ook een riant verblijf hebben. ,,Eerlijk gezegd was ik zonder Lex nooit op Hawaï geweest. Ten eerste heb ik vliegangst, ten tweede is dat nou niet een plek waar je zomaar even komt.''