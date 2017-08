Sylvie showt decolleté en Marco verklaart opnieuw de liefde

Borsato verklaart liefde

Marco Borsato voelt weer kriebels in zijn buik. De Dromen zijn bedrog-zanger is op vakantie met zijn Leontine en kan geen genoeg van haar krijgen. ,,Ik hou van deze vrouw...", verklaart Borsato op Instagram.

Ik hou van deze vrouw... @leontineborsato #familyfirst #vakantie #nooitmeernaarhuis #happy #greece #mykonos #alleenmaarliefde Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 12:01 PDT

Sexy Sylvie

Sylvie Meis geniet van haar allerlaatste dag op het Spaanse eiland Mallorca. En dit doet de blondine geheel in stijl, want kijk nou naar haar prachtige decolleté. ,,Good morning, last day in this beautiful place..."

Good Morning🌞🌴Last day in this beautiful place.... #enjoying #everymoment #happy #vacationmode #haveagreatweek ❤ #Mallorca @serenagoldenbaum @michaelgoldenbaum Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 1:54 PDT

Estelle sportief op vliegveld

Waar ze ook is, Estelle Cruijff blijft sporten. Zo loopt de schoonheid haar personal trainer tegen het lijf op het vliegveld. Ja, dan is er maar één ding wat je op dat moment kunt doen: sporten!

When you run into your PT ... at the airport... what you gonna do... 🙄 @guyvdreijden 🏋️😂 #walkinglunges #alweertrainen @3sixty5personaltraining #mindyourstep Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 4:46 PDT

Roqi gaat los

Roqi, het dochtertje van Demy de Zeeuw, zit lekker achterin de auto te genieten van de muziek die haar moeder Danielle draait. Het meisje zingt uit volle borst mee op het nummer Skurbah van dj Johnny 500.

SKURBAHHHH 🎉💃🏻 @johnny500official Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 7:14 PDT

Tim Douwsma trots

Tim Douwsma is maar al te trots dat hij de huldiging van onze Oranje Leeuwinnen mocht presenteren. ,,Wat een eer! Ik mag de huldiging van de Leeuwinnnen presenteren! WoW WoW WoW!", aldus de presentator op Instagram.

Wat een eer! Ik mag de huldiging van de Leeuwinnnen presenteren! WoW WoW WoW! 🔶🔶🔶⚽️😃 #knvb #utrecht #leeuwinnen #oranje #kampioen #champion #oranjeleeuwinnen @rockende Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 6:58 PDT

WIJ ZIJN KAMPIOEN!! @rockende 😃🔶🙏🏻⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 8:33 PDT

KAMPIOEN! 😘🙏🏻❤️🔶 @jackie_groenen_14 #knvb #onsek #champion Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 11:13 PDT

Vriend Carlo rekent af met zwarte puntjes

Herald, de levenspartner van Carlo Boszhard, heeft zichzelf getrakteerd op een zwart gezichtsmasker dat goed zou moeten werken tegen storende meeëtertjes in het gelaat. Volgens Herald lijkt hij door de schoonheidsbehandeling enigszins op hun 'poezenkind'.

Oeps, nu denkt hij echt dat ik zijn moeder ben! #zwartmasker #recovering #poezenkind #indewar Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Aug 2017 om 4:22 PDT

Tanjana's selfiedemonstratie

Tatjana Simic toont ons in een ultrakort filmpje hoe ze selfies maakt. Dat is te zien in de spiegelende pilotenbrilglazen van 'Kees' uit Flodder. Tatjana woont al geruime tijd met haar gefortuneerde vriend Lex van Hessen in Monaco. Van Hessen heeft ook nog een riant optrekje op Hawaii.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 0:46 PDT

Ferry is tevreden

Soapacteur Ferry Doedens is met zijn spierbundels neergestreken in het zonovergoten Portugese waterpark Aquashow en daar is het volgens hem bij 29 graden Celsius goed uit te houden. Volgens Doedens is het er zó fijn dat hij zich gelijk maar een tevreden klant noemt. Zijn foto kwam ook terecht op het Instagram-account van het waterpark. Of hem dat nog wat heeft opgeleverd is onbekend.

Wat daar links in t gras staat. 🐥 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 3:14 PDT

Bas geniet van gefluister

Nicolette van Dam en haar echtgenoot Bas Smit zetten momenteel even goed de bloemetjes buiten in snikheet Marbella (Spanje) en daar fluisterde de presentatrice manlief iets in het oor. ,,Hou nooit zo van gefluister, maar nu wel'', aldus Bas, zonder dat hij de woorden van zijn vrouw verklapt.

Hou nooit zo van gefluister, maar nu wel 😜😂😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Aug 2017 om 8:23 PDT

Charly doet het voor

Charly Luske heeft zich vandaag in de sportschool gewaagd aan een oefening die volgens hem 'new balls please' heet. Hoe dat werkt toont hij in een veelzeggend filmpje. Het gewicht dat Charly torst? Zeer waarschijnlijk 120 kilo.

Deze oefening heet ; " New balls please" @3sixty5personaltraining #120 #hipthrust #bööty #club #fitgirl 😂😂😂 @mikevantloo Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 3:28 PDT

Sanne's duikbrildrama

Sanne Wallis de Vries komt met een hilarische foto die gemaakt is tijdens haar vakantie in Griekenland. Te zien: moeder en dochter Teuntje met een duikbril op hun gezicht. Die van Sanne zit zo te zien wat aan de strakke kant. Want echt blij kijkt ze niet.

Hai hai. #greece #leros Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 3:57 PDT

Jochems campingdrama

Cabaretier Jochem Myjer staat met zijn gezin op een camping in Noorwegen en daar is het soms behoorlijk afzien. Hij schrijft bij een fraaie foto: ,,Tip voor mezelf: ga niet douchen op de camping naast iemand die zijn schaamstreek aan het maaien is. Alsof er een zwart schaap voorbij kwam drijven. Iets met een maag en omdraaien.''

Noorwegen, wat ben je mooi! ❤️ Tip voor mezelf: ga niet douchen op de camping naast iemand die zijn schaamstreek aan het maaien is. Alsof er pakje shag voorbij kwam drijven. Iets met een maag en omdraaien. 🙃😱 Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 2:41 PDT

Karaty trots op gezin

Choreograaf en jurylid Dan Karaty deelt slechts sporadisch kiekjes van zijn gezin, maar vandaag komt hij met wat foto's op de proppen van zijn vrouw Natasha en de kinderen: dochtertje Quinn en zoontje Daniel. ,,Een paar lieverds hielden me tijdens deze trip gezelschap.''

A few cuties joined me on this trip Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 3:02 PDT

Patty bouwt wigwam op Ibiza