Sylvana windt zich op over vers vlees en Katja's wilde weekend

Inbrekers stelen speciale jurk van echtgenote Hans Kazàn

14:05 Boos en geschrokken is Hans Kazàn (64) nadat onverlaten hebben ingebroken in zijn huis in het Spaanse Cabopino. ,,Het idee dat er mensen in je huis rondsnuffelen als je niet thuis bent. Heel naar”, reageert de goochelaar en presentator die tot de volgende conclusie komt: ,,De dief moet een vrouw zijn geweest.”