Stralende Sylvie en Charbel gespot op Italiaanse bruiloft

Op haar populaire instagramaccount spreekt Sylvie van een magisch weekend. Ze dankt bruidspaar Vicky en Werner voor hun droombruiloft en ware liefde.

Op beelden die in handen zijn van Shownieuws is te zien hoe La Meis koos voor een lange zijden jurk met een lijfje van zwart kant. In combinatie met opgestoken haar werd het een klassieke look die later werd ingeruild voor een rood feestjurkje van de Franse ontwerpster Victoria Swarovski.

Sylvies mooiste accessoire was haar verloofde Charbel, die haar vergezelde in een zwart maatpak. Op één foto is te zien hoe hij haar liefkozend een kus op haar voorhoofd geeft.

De Duitse presentatrice en moeder van Damián (11) liet zich na haar verloving in april ontvallen dat ze zich 'heel, heel gelukkig' prijst met Charbel. Ze kreeg op haar 39ste verjaardag een knoeperd van een ring om geschoven in een hotel in Hamburg. Het is nog niet bekend wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen.

❤Celebrating LOVE...Thank you Vicky and Werner for a magical weekend @victoriaswarovski ❤ #dreamwedding #truelove Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Jun 2017 om 10:27 PDT