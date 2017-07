Stevie Wonder (67) trouwt in geheim met Tomeeka (42)

Gordon volgt streng veganistisch dieet om in zijn trouwpak te passen

19 juli Gordon is voor de zoveelste keer begonnen aan een streng dieet dat hem in drie maanden tijd een gewichtsverlies van minimaal 12 kilo moet opleveren. De 49-jarige RTL-presentator wil afvallen om er goed uit te zien op zijn voorgenomen huwelijk later dit jaar. Goor gaat via een tv-programma op zoek naar de man van zijn dromen.