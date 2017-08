Spice Girl Geri ziet gezinsuitbreiding wel zitten

,,We zouden er nog wel één bij willen, absoluut", laat de 45-jarige weten in een interview met tijdschrift Hello. ,,Maar als dat niet lukt is het ook goed. We hebben onze handen nu toch behoorlijk vol en we zijn blij met wat we hebben."



Geri kreeg in 2006 haar nu 11-jarige dochter Bluebell met scriptschrijver Sacha Gervasi. In januari van dit jaar beviel ze van Montague George Hector, die zij en echtgenoot Christian Horner, een motorracer, de roepnaam Monty gaven.



,,Hij is ons cadeautje", verklaart de zangeres in het interview. ,,Hij is echt de liefste, knuffeligste baby. Ik snap nu absoluut waarom moeders zo beschermend zijn over hun zoons." Kleine Monty lijkt het meest op zijn vader, geeft Geri toe. ,,Hij is heel relaxed, dat heeft hij voornamelijk van Christian. Maar soms protesteert hij en denk ik 'ah, daar komt de Halliwell in hem naar boven'."