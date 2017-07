Sophie Turner kreeg sekslessen door script hitserie Game of Thrones

,,De eerste keer dat ik uitvond dat er zoiets als orale seks bestaat, was toen ik als dertienjarige het script van Game of Thrones las. Ik zei: 'wauw! Mensen doen dat? Dat is fascinerend'. Ik geloof dat dat mijn seksuele educatie was. In Game of Thrones spelen."

In het interview vertelt Sophie verder dat ze zich onzeker voelde doordat ze ineens beroemd was en zich hierdoor terugtrok. Over haar relatie met Joe Jonas zegt ze: ,,Ik heb een relatie, maar dat is erg privé." Wel spreekt ze uit gelukkiger te zijn dan ooit: ,,Ik heb mezelf erg afgezonderd en was vergeten hoe het is om lol te maken. Uitgaan met vrienden, uit eten gaan, het deed me allemaal niks. De mensen die onlangs in mijn leven zijn gekomen hebben me uit die isolatie gehaald. Dat heeft me geholpen met mijn onzekerheden."