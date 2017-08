Simon Keizer baalt enorm van gebroken knie

,,Ik ging naar buiten met mijn handen vol spullen en een moment van onachtzaamheid, val ik van het stoepje recht op mijn knie’’, aldus de gewonde Simon in zijn vlog. ,,Annemarie's nicht bood aan om mij naar het ziekenhuis in Purmerend te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een kwartiertje was ik bij de eerste hulp.''

Het ongeval heeft geen eventuele gevolgen voor optredens van de wederhelft van Nick Schilder. Volgens Aloys Buijs, manager van het duo, is Simon er gewoon bij tijdens de eerst volgende gelegenheid op festival Zand. ,,We moeten er nog wat op verzinnen hoe hij gaat optreden. Dat zal wel in een rolstoel of op krukken zijn.’’ Buijs noemt het een vervelende kwestie. ,,Maar het is wat het is.''

Quote Zelfs een papje opwarmen lukt je niet meer Simon Keizer

Het enige waar Simon niet bij kan zijn vanwege zijn gebroken knie, zijn de opnames van Talenten zonder centen, een programma van SBS 6. Hiervoor worden BN’ers in een stad gedropt ergens op de wereld waar ze moeten rondkomen zonder geld en moeten terugvallen op hun talenten. ,,Simon moet zijn been rechthouden. Als je voor die opnames van stad naar stad moet, gaat dat lastig’’, verklaart Buijs aan deze site.

De zanger moet minimaal zes weken in een gipskoker tot aan zijn lies. ,,Dat wil je niet met een pasgeboren kindje. Deze timing is ronduit kut. Zelfs een papje opwarmen lukt je niet meer", gaat Keizer verder in zijn vlog. Bekijk hier de volledige versie.