Show Dave Roelvink afgeblazen na storm van kritiek vrijwilligers

Het optreden op 7 oktober werd met trots aangekondigd op Facebook. 'Dave Roelvink komt naar Waalwijk Ontmoet. Jij ook?' Nou, nee dus, was de reactie van tientallen mensen die reageerden. ,,Volgens mij niet de artiest om uit te nodigen op een avond voor vrijwilligers, gemeente Waalwijk'', schreef Gerben van Zelst. Patrick van Engelen vulde aan: ,,De gemeente Waalwijk vindt het gedrag van die Roelvink blijkbaar niet erg. Anders nodig je zo'n idioot niet uit.''

Volgens anderen slaat de gemeente de plank compleet mis door een dj uit te nodigen die zo controversieel is.



De reacties waren zo negatief, dat Waalwijk de boel maar heeft afgeblazen. ,,Smaken verschillen en ook een gemeente kan zich daarin vergissen. De door ons aangekondigde dj-set van Dave Roelvink op Waalwijk Ontmoet viel niet bij iedereen in goede aarde. Omdat we graag een feest vieren waar iedere Waalwijker zich welkom voelt, zien we af van de komst van Roelvink'', schrijven ze onder het bericht.

Dan maar thuis

Het is niet de eerste keer dat Dave voor ophef zorgt in Brabant. Vorig jaar zou de dj een tiener de huid vol hebben gescholden nadat er een biertje naar hem werd gegooid. Jongerencentrum Tavenu, ook in Waalwijk, schrapte een optreden van Dave uit de agenda. In Oss en Den Dungen verdween hij ook nog eens vroegtijdig van het podium toen hij werd bekogeld met bier. De uitgenodigde vrijwilligers hebben dat goed onthouden en weigeren alsnog naar een show te gaan. ,,Mij niet gezien'', was de teneur. ,,Dan blijf ik lekker thuis, als je het niet erg vindt.''

Werkdag

Dave zelf wil geen reactie geven op de commotie, zegt zijn management. Volgens boekingskantoor Jan Vis weet de dj er waarschijnlijk niet eens iets vanaf. ,,Wij zetten optredens in zijn agenda. Negen van de tien keer ziet hij het niet eens als er wat verandert'', zegt woordvoerder Brigitte Vis.

Omdat ze er in Waalwijk snel bij waren, hoeft de gemeente niets te betalen. Vrijdag is de show bevestigd en maandag werd het optreden alweer geannuleerd. Vis: ,,Dat is vergelijkbaar met een paar uur op een gewone werkdag. Het gebeurt vaker dat een optreden niet door gaat, als er bijvoorbeeld geen vergunning is of er moet geschoven worden met het programma. Het is anders als dat één dag van tevoren gebeurt, maar dat is hier niet het geval.''