Serie over Wim Sonneveld trapt af met 608.000 kijkers

'Huismus' Adele: Op tour gaan is een vreemd iets

8:07 Adele twijfelt of ze ooit nog op tournee gaat. In een handgeschreven brief aan haar fans bedankte de 29-jarige Britse zangeres haar fans, maar zei dat ze haar gezin en thuiskomen erg mist. Volgens de Britse krant The Mirror bevestigt Adele daarmee eerdere geruchten dat ze voorlopig niet meer op tournee gaat.