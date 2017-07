Schlagerzangeres Andrea Jürgens (50) na kort ziekbed overleden

Doutzen poseert met tropische temperaturen in kerstlingerie

17:34 Hunkemöller gaf vandaag op de eigen website een klein voorproefje van het eindresultaat en deelde enkele pikante plaatjes waarop Doutzen in donkerrode en zwarte lingerie te zien is. De opnames vonden plaats in een landhuis ergens in Nederland. Doutzen is niet het enige gezicht van de campagne. Volgens het lingeriemerk doen nog drie andere modellen mee.