Sabia sleept Duitse tv-klus in de wacht

6 Mutter geeft een inkijkje in het leven van zes bekende Duitse vrouwen. In beeld wordt gebracht hoe hun levens zijn veranderd door hun kind(eren). Sabia zal dus in de docuserie schitteren met haar 7-jarige dochter Amaya en haar 5-jarige zoontje Daamin. Of haar volwassen dochter Katharina (21) ook voorbij komt is nog onduidelijk.



De tv-klus is goed nieuws voor Sabia. De afgelopen tijd had ze vooral problemen met Rafaël. Hij weigerde nog langer voor de woning in Hamburg te betalen waar Sabia nog altijd woont met haar kinderen. De huisbaas wilde Sabia en haar kinderen niet zo maar op straat zetten. Van der Vaart werd daarom verplicht te blijven betalen.