Ruim 80.000 condoleances binnen voor OG3NE

De Leeuw heeft in overleg met Amy, Lisa en Shelley hun agenda tot 15 augustus leeggemaakt. ,,Ze moeten alle tijd hebben om hun verdriet een plek te geven", zegt hij in De Telegraaf. ,,Er komt veel op ze af en dat moet goed verwerkt worden. Vergeet niet dat het gezin enorm close met elkaar was. Als daar een belangrijke spil tussenuit valt, dan is dat niet niks. Daarom is de uitvaart in besloten kring, zodat ze dit intense verdriet met hun dierbaren kunnen delen. Er zullen alleen familieleden en vrienden aanwezig zijn."



Het is niet bekend of OG3NE zal zingen tijdens de afscheidsdienst. Details over de uitvaart wil De Leeuw niet geven. ,,Op verzoek van de familie doe ik geen uitspraken over de inhoud van de dienst. Wel kan ik vertellen dat Isolde wordt gecremeerd."



Isolde overleed woensdag op 48-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van botkanker. Zij was de inspiratie voor Lights And Shadows, het liedje waarmee OG3NE Nederland afgelopen jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.