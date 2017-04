Ruben Nicolai diep teleurgesteld over lage kijkcijfers talentenshow Idols

,,We hebben zeker ten opzichte van vorig seizoen flink ingeleverd'', concludeert Nicolai. ,,Ik weet nog dat we vorig seizoen tijdens de eerste uitzending met de crew op Bali zaten en daar echt geschokt waren over de 1,5 miljoen kijkers die we toen scoorden. Dan is het nu zo ontzettend wrang als het minder gaat.''



Gisteravond stemden 313.000 kijkers af op de talentenjacht, niet genoeg voor een plek bij de 25 best bekeken programma's. Aan het begin van het huidige seizoen trok de talentenshow nog 718.000 kijkers.



Ondanks dat hij de tegenvallende kijkcijfers zelf als een klap ervaart, vindt Nicolai het ook jammer voor iedereen die achter de schermen meewerkt aan het programma. ,,De redactie werkt er zo hard aan en de mensen van de montage doen zo hun best om alles zo mooi mogelijk in beeld te brengen en samen te stellen. Er gaan zoveel uren in zitten en dan is dit zo zonde, dat gun je al die mensen die er zo hard aan werken gewoon niet.''