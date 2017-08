RTL bood al eerder excuses aan voor kwetsende uitspraak in programma

updateRTL blijkt in mei vorig jaar al excuses te hebben aangeboden over een opmerking die Gordon maakte in een aflevering van Geer en Goor: Zoeken een hobby. ,,Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde'', schertste Gordon in bed tegen Gerard Joling. Hoewel de zender plechtig beloofde de uitspraak uit het programma te knippen werd het recent toch weer uitgezonden in een promofilmpje voor een herhaling van de reeks.

Sébas Diekstra, de advocaat van Martin Huisman (de vader van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers: het Meisje van Nulde), heeft RTL dit weekeinde om opheldering gevraagd. ,,Deze opmerking is helemaal verkeerd gevallen bij Martin'', aldus Diekstra. ,,Hij vindt het walgelijk dat er grappen worden gemaakt over de rug van zijn vermoorde dochter.'' RTL heeft nog niet gereageerd op het uitzenden van de promo. Een communicatiemedewerker zei vanmorgen al op voorhand dat het mogelijk om een fout gaat.

Volgens Sébas Diekstra, zo vertelde hij vanmorgen aan deze site, is het uiterst wrang dat het fragment weer is opgedoken. ,,Dit is behoorlijk erg voor de nabestaanden. En vreemd e uiterst wang, omdat RTL vorig jaar al beloofde de passage weg te zullen knippen uit het programma.'' Diekstra hoopt op een snelle reactie van RTL. ,,En de vader van Rowena wil eigenlijk ook iets van excuses van Gordon. Hij vraagt zich af of Gordon dit al dan niet bewust heeft gezegd. Hoe dan ook willen Huisman en ik deze zaak niet door laten etteren. De nabestaanden van Rowena hebben al genoeg voor hun kiezen gehad.'' Gordon heeft nog niet gereageerd.

Kleuter Rowena kwam zestien jaar geleden door mishandeling om het leven. Lichaamsdelen werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde. Haar stiefvader Mike J. is in 2003 veroordeeld voor haar gewelddadige dood. De moeder van Rowena, die niet heeft ingegrepen en geen melding heeft gemaakt van vermissing van haar dochter, is veroordeeld tot acht jaar cel voor deze passieve rol. Zij legde volgens de rechter tegenstrijdige verklaringen af betreffende haar band met J.

Uit een brief van RTL, die in handen is van Hart van Nederland, blijkt dat de zender het gewraakte fragment al in mei vorig jaar zou verwijderen. De zender schreef aan Martin Huisman, die toen ook al had geklaagd: ,,Inmiddels is de betreffende uitspraak uit de aflevering verwijderd. Wij begrijpen dat de uitspraak over uw dochter zeer kwetsend is en wij betreuren dan ook dat dit fragment is uitgezonden. Het is nooit onze bedoeling geweest om de nabestaanden te kwetsen en wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.”