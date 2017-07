Rik van de Westelaken ontspant op 'roze' Milkshake Festival

Jan Slagter gaat talkradio doen op NPO Radio1

28 juli Omroepbaas Jan Slagter van MAX gaat volgende week een nacht lang talkradio presenteren op NPO Radio 1. Hij valt in de nacht van donderdag op vrijdag in voor vaste dj Astrid de Jong, die het programma Nachtzuster normaal presenteert. Zij is een weekje op vakantie. Het is de eerste maal dat Slagter als presentator op NPO Radio 1 te horen is.