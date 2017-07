Rick Brandsteder na eis OM: Spijt van uitdelen klap

Rick zou eind januari vorig jaar iemand in het gezicht hebben geslagen nadat hij zou zijn geprovoceerd door het slachtoffer. Dat gebeurde nadat de presentator, naar eigen zeggen, per ongeluk voordrong bij het toilet. ,,Er werden kwetsende opmerkingen gemaakt. Maar een klap geven is natuurlijk nooit goed. Ik heb er nog steeds spijt van'', reageerde hij vanavond in RTL Boulevard . ,,Negen van de tien keer loop ik ervoor weg."

De rechtbank veroordeelde Rick vorig jaar tot een voorwaardelijke celstraf van een week vanwege de mishandeling. Ook moest hij een boete van 750 euro en 250 euro schadevergoeding betalen. Het OM vond de straf te laag en ging in beroep, aangezien de dertiger al eerder is veroordeeld voor dergelijke incidenten. Zo raakte Rick in 2007 met broertje Robert betrokken bij een vechtpartij en werden de twee in 2011 gearresteerd na een knokpartij in een Amsterdams café.