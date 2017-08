Recordaantal kijkers 'GOT' ondanks uitgelekte aflevering

Usher ontkent onveilige seks met fan Quantasia

14:56 De Amerikaanse r&b-zanger Usher (38) ontkent in alle toonaarden dat hij onveilige seks heeft gehad met Quantasia Sharpton. De vrouwelijke fan liet twee dagen geleden weten dat ze naar de rechter stapt, omdat Usher verzweeg dat hij de geslachtsziekte herpes heeft. ,,Ze is absoluut mijn type niet", zou Usher volgens entertainmentsite TMZ hebben gezegd tegen mensen in zijn directe omgeving.