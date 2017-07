Record nepapen in een film: de aap als spiegel van de mens

Nog nooit zijn er zoveel nepapen in een speelfilm te zien geweest als in War For The Planet of The Apes die deze week in première gaat. Waarom grijpt Hollywood zo vaak terug op primaten als hoofdpersonages?

Tarzan had er één als beste maatje. Marlene Dietrich deed in de jaren dertig in de film Blonde Venus een striptease verkleed als gorilla. Sigourney Weaver offerde als Dian Fossey in Gorillas in the Mist haar leven op om berggorilla's in Rwanda tegen stropers te beschermen. Clint Eastwood gebruikte in een van zijn schaarse komedies de orang-oetan Clyde die ook nog aardig kon knokken.

Apen spreken filmmakers al decennia tot de verbeelding. Af en toe als komisch intermezzo, zoals in de animatiefilm Jungle Book met Koning Louie die een sluwe gangsterachtige rol vervult. Ook zijn ze soms als lustobject gebruikt zoals in Max, Mon Amour, waarin een diplomatenvrouw (Charlotte Rampling) een chimpansee prefereert boven haar eigen man.

,,Apen lijken op ons,’’ zegt evolutie-expert Max Reuter. ,,Daarom kijken wij graag naar hen. We zien een deel van onszelf in hen terug. Maar hun gedrag is onvoorspelbaar. Dat fascineert ons.’’

De grootste aap is en blijft natuurlijk King Kong. Een oerwezen dat door mensen wordt gevangen, van zijn waardigheid wordt ontdaan en als een circusattractie wordt vernederd. Begin dit jaar was de reuzenaap nog te zien in Kong: Skull Island waarin hij als een heerser zijn territorium manmoedig verdedigt tegen menselijke indringers. Deze nieuwe Kong laat zich niet zomaar afvoeren. Ook niet door het invasieleger van een gefrustreerde Vietnam-kolonel (Samuel L. Jackson).

Slaven

Mensen komen er in de meest apenfilms niet al te best vanaf. Het ultieme voorbeeld blijft de Planet of the Apes-serie die begon in 1968 begon. Gebaseerd op een Frans boek van de schrijver Pierre Boulle die ook The Bridge of the River Kwai schreef.

In de filmversie van dit sciencefictionverhaal zijn de mensen op een planeet een ondergeschikt ras die zichzelf niet eens fatsoenlijk kunnen uiten. Zij zijn de slaven van de primaten die neerkijken op mensen en ze als tweederangs wezens beschouwen. Charlton Heston speelt een gestrande astronaut die gevangen wordt genomen en deze wereld vol verbijstering gadeslaat. Hij loopt zelfs het gevaar gecastreerd te worden. Zijn redding is een beschaafd apenkoppel dat zich tegen de hegemonie van hun meedogenloze soortgenoten afzet.

Het is duidelijk dat Boulle en de makers van de film de mensheid met Planet of the Apes een spiegel voorhoudt. Wat mensen eeuwenlang apen hebben aangedaan, krijgen zij in de toekomst dubbel en dwars terugbetaald. Het slotbeeld van de film, het onder het zand bedolven hoofd van het Vrijheidsbeeld, is een iconisch filmmoment. De mens heeft deze ellende over zichzelf afgeroepen.

Planet of the Apes werd destijds een giga-succes. John Chambers, de man die verantwoordelijk was voor de grime van de acteurs die de apen speelden, kreeg zelfs een speciale Oscar uitgereikt.

Beter dan mensen

Sindsdien is Planet of the Apes, net als King Kong, een terugkerende franchise in de bioscoop. Er zijn televisieseries gemaakt en een trits films, waarvan War For The Planet of The Apes – deze week in première – het nieuwste voorbeeld is.

Vergeleken met deze nieuwe Planet-film ogen de voorgangers wat vormgeving betreft uiterst primitief. Nooit eerder zijn er zoveel realistisch ogende apen in een film opgevoerd. Vooral Andy Serkis als de apenleider Caesar vertoont meer empathie, pijn en woede in zijn ogen dan de mensen om hem heen. Dat zijn uitsluitend soldaten onder aanvoering van een haatdragende kolonel (Woody Harrelson) die duidelijk op de rol van Marlon Brando uit Apocalypse Now is gebaseerd. Vergeleken met de eerste Planet of the Apes-film zijn de rollen nu omgedraaid. De apen worden nu als slaven geknecht. De boodschap van deze film is zonneklaar: deze apen zijn beter dan mensen. Zolang ze ons maar niet gaan na-apen.

