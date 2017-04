Rappers moeten jeugd bewust maken van mensenrechten

Bokoesam zegt te weten hoe het voelt om te worden gearresteerd wanneer dat voor jouw gevoel onterecht is. ,,Op Twitter maakte ik wat grapjes. Ik deed extreme moslims na en schreef dat ik Wilders wilde neersteken. Het was bedoeld als parodie, ik had een arrestatieteam niet verwacht. Heel slim was het niet, maar ik was nog jong.’’



Ook Ronnie Flex biecht op een nacht in de cel te hebben doorgebracht. Hij gaat er verder niet op in. ,,Ik vond het onterecht. Ik ben daarna wel rustiger geworden.’’ Ook de reis voor het RTL 5-programma werkte louterend. ,,Ik was altijd wat neutraal en passief als het gaat om dat soort verhalen uit het buitenland. Maar dit was onvergetelijk en een deel van mijn leven geworden.’’