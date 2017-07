R. Kelly treedt op voor halfvolle zalen na beschuldigingen misbruik

De vijftigjarige zanger gaf gisteravond een concert in de Amerikaanse stad Virginia Beach. Het was zijn eerste optreden sinds de beschuldigingen naar buiten kwamen. In de zaal pasten 20.000 mensen, maar R. Kelly wist niet eens de helft van de kaartjes te verkopen.



Twee weken geleden kwamen berichten naar buiten van verschillende mensen die R. Kelly ervan beschuldigen zeker zes meisjes en jonge vrouwen vast te houden in zijn huizen in Chicago en Atlanta. Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet, zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen. Ook zou hij ze verbieden contact te hebben met de buitenwereld en seks met ze hebben en daar opnames van maken.



Kelly ontkent de beschuldigingen en de vrouwen in kwestie geven aan dat er niets gebeurt waar ze niet zelf mee instemmen.