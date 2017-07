Qmusic-fans hinten op terugkeer Wietze na geheimzinnig filmpje

'Vanaf volgende week bij Q. Terug en vernieuwd...', is de tekst die iemand op een ouderwetse typemachine tikt. Bij het videootje luidt het bijschrift: ,,Zet het in je agenda: dinsdag 1 augustus.'' Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Het Geluid - waarbij de luisteraar die een heel kort geluidje raadt een geldbedrag wint. Toch zijn het de namen van de dj's Mattie en Wietze die volop worden genoemd in de reacties op de geheimzinnige update.

Knallende ruzie

Zo schrijft een instagramvolger dat het vast gaat om een nieuw concept voor een show van Mattie Valk, die sinds het vertrek van zijn voormalige hartsvriend Wietze zonder hem de ochtendshow maakt. Geheel logisch is die gedachte niet, want Qmusic liet eerder weten dat Mattie tot 4 september vakantie viert. Anderen koesteren de stille hoop dat de Q-dj's deze zomer hun bewogen jaar overdenken en de strijdbijl begraven. ,,Ik hoop zo dat Wietze terugkomt'', schrijft Nicolien.

Wat de plannen van Wietze, die sinds mei na knallende ruzie met Mattie geen voet meer over de drempel bij Qmusic zette, zijn is nog steeds onbekend. Hij brengt veel tijd thuis door met dochtertje Juul Bettie, die in januari werd geboren. Wietzes vrouw Lieke Veld heeft een middagshow bij Q. Volgens experts heeft Wietze twee keuzes: of met Qmusic om tafel of de gang naar de rechter.