'Premature tweeling Beyoncé en Jay-Z heeft geelzucht'

Dit melden bronnen rond de familie aan de website TMZ. Het is overigens niet gevaarlijk. De blauwe lampen kunnen helpen de geelzucht af te laten nemen. Ook zouden de jongen en het meisje te vroeg geboren zijn. Het is niet bekend hoe lang de baby's nog in het ziekenhuis moeten blijven. Ook is nog niets duidelijk over namen. Het is vooralsnog vaag wanneer de tweeling precies is geboren en hoe het met hun moeder gaat.

Mocht de tweeling daadwerkelijk geelzucht hebben dan is dat zeker geen uitzonderlijke kwaal bij pasgeborenen. Zeker 50 procent van alle pasgeboren baby's wordt wat gelig binnen de eerste week na de geboorte, staat te lezen op een wetenschappelijke website over dit onderwerp.

De veroorzaker van de gele kleur van de huid en slijmvliezen is de stof bilirubine. Bilirubine komt vrij bij de afbraak van rode bloedcellen. De baby heeft vanuit de baarmoeder veel meer rode bloedcellen dan een volwassene. De rode bloedcellen leven ook nog eens korter dan bij volwassenen. Er is dus een hele hoge afbraak van rode bloedcellen, waarbij de stof bilirubine vrij komt.

Lever

Het stofje is niet oplosbaar in water en kan dus niet worden uitgescheiden via de ontlasting of urine. Bilirubine moet eerst door de lever worden omgevormd, zodat het wel oplosbaar in water wordt. Pas dan kan het aan de darmen worden afgegeven via gal en zal het voor een heel groot deel via de ontlasting het lichaam verlaten.

Bij een pasgeboren baby is de lever nog niet helemaal ontwikkeld waardoor het kindje de bilirubine nog niet allemaal kan verwerken. Er blijft veel bilirubine achter in het lichaam, wat via het bloed terecht komt in de slijmvliezen en onder de huid van de baby. Dat laatste veroorzaakt de gelige kleur.

Het effect kan worden verminderd door de baby meer borstvoeding te geven. Daardoor ontstaat meer ontlasting waardoor het stofje sneller het lichaam zal verlaten. Ook blauw licht helpt bij het afbreken van bilirubine.