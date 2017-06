Plien van Bennekom pakt hoofdrol in nieuwe Nijenhuis-film

De film vertelt over Lena, een single moeder die liefdesliedjes schrijft. Door het gebrek aan romantiek in haar leven komt er echter weinig meer uit haar pen. Dan verzint haar beste vriendin (Carly Wijs) een list om haar te helpen: ze huurt een werkloze acteur (Matteo van der Grijn) in om Lena's hoofd op hol te brengen.

Het is de eerste maal dat cabaretiere Van Bennekom een hoofdrol vertolkt in een film. ,,Ik ben heel blij dat ik haar drie grote talenten kan combineren", stelt regisseur Nijenhuis. ,,Ze is een fantastische komedie-actrice en ze weet ook de kleine dramatische momenten uniek vorm te geven. Bovendien is ze zelf een maker. De voorstellingen die ze schrijft en maakt met Bianca Krijgsman zijn unieke stukken theater."