Pink komt na vijf jaar met nieuw album

Pink liet via Instagram weten 'niet blijer te kunnen zijn'. ,,Ik ben echt krankzinnig trots op dit album. Het is een tijdje geleden, en ik ben dankbaar voor alle jaren die we hebben gehad. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk."



De eerste single van Pinks nieuwe album, What About Us, verscheen vandaag. Het nummer is geschreven door Pink, Snow Patrol- gitarist Johnny McDaid en Steve Mac.



Voor haar nieuwe plaat werkte de zangeres, bekend van hits als Get The Party Started, So What en Raise Your Glass, bovendien samen met onder meer de Zweedse hitproducenten Max Martin en Shellback. Ook Fun.-frontman Jack Antonoff, met wie ze eerder de hit Just Give Me A Reason scoorde, werkte mee aan Beautiful Trauma, dat dertien nummers telt.