Patricia Paay weigert deel trouwfeest te betalen: incassobureau ingeschakeld

Het trouwfeest waar het om gaat vond plaats op 17 februari dit jaar. Patricia en haar 32-jarige echtgenoot hadden circa 70 gasten uitgenodigd waarvan uiteindelijk maar een deel kwam opdraven en er waren in het Claus evenementencentrum meerdere zaaltjes voor het stralende showbizzkoppel gereserveerd. Volgens woordvoerster Joyce Cremer van het bedrijf verliep het feest naar tevredenheid van het echtpaar. ,,Ze waren na afloop erg in hun nopjes over de party. Er viel geen onvertogen woord en ze gingen dan ook tevreden naar huis'', vertelt Cremer aan deze site na berichtgeving over de financiële kwestie in Story.



Een groot deel van de rekening werd volgens de woordvoerster 'netjes voldaan' door Patricia en Robbert. ,,Maar ze vertikken het tot op de dag van vandaag een klein, nog openstaand restbedrag op onze rekening te storten. Geen idee waarom dat niet gebeurt. Het feest is door ons uitvoerig geëvalueerd met het aanwezige personeel en onze conclusie is dat de geboden service en sfeer optimaal was. Wat ons betreft is er geen enkele aanleiding voor mevrouw en meneer om niet de volledig nota te betalen.'' Een bedrag wil de firma niet noemen. ,,Maar het is in onze ogen te weinig om zo moeilijk over te doen.''



Het evenementencentrum heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk telefonisch en per post geprobeerd met La Paay in contact te komen. Cremer: ,,Dat heeft tot niets geleid. Om die reden hebben we een incassobedrag ingeschakeld om het openstaande bedrag te vorderen. Betaalt het stel niet, dan wordt het restbedrag zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties verhoogd met boetes. En als het echtpaar blijft weigeren zien we ons genoodzaakt naar de rechter te stappen.'' Of dat laatste daadwerkelijk zal gebeuren durft de woordvoerster niet te voorspellen. ,,Dit is erg vervelend voor onze goede naam. We - een bedrijf dat nooit klachten krijgt - snappen werkelijk niet waarom een stel zo moeilijk doet over een minimaal bedrag.''



Patrica Paay, die recent in opspraak raakte door het uitlekken van een paar privé-seksfilmpjes, en haar man waren niet voor commentaar bereikbaar.