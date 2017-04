Oud-docente Nieuwe Veste Kiki Schippers wint Annie M.G. Schmidtprijs

De prijs, die jaarlijks wordt toegekend aan het beste oorspronkelijke theaterlied uit het voorgaande seizoen, werd zondag uitgereikt in Amsterdam. Andere genomineerden waren Jan Rot - die tot in 2014 in Ossendrecht woonde - en de Bredase muzikant Flip Noorman.

Ambachtelijk

Er was één inzending, aldus de jury, die ‘een speciaal gevoel veroorzaakte’. Voorzitter Jacques Klöters: ,,Een ambachtelijk goed geschreven lied dat moedig een van de grote thema's van deze tijd aanpakt en onmiddellijk doel treft. Het lied begint geheimzinnig, ook muzikaal heel fraai, spannend haast, met onverwachte wendingen, beeldend geschreven met zinnen die als kreten in de lucht staan en in herinnering blijven.



,,Een mooi refrein ook, dat bijblijft. Het is een lied dat ons deelgenoot maakt van een afschuwelijke gebeurtenis. Het liet de jury niet onberoerd, indringend gezongen door een prachtige stem, fijn begeleid op een elektrische piano, ja het lied werkte, het liet ons achter met een ongemakkelijk gevoel: daar zitten we nou, wat moeten we doen.”